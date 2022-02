Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B 9, Kontrolle verloren und auf Fahrzeugdach gelandet

Bellheim (ots)

Am Freitag, den 11.02.2022, gegen 9:20 Uhr befuhr eine 19-jährige Verkehrsteilnehmerin mit einem PKW die Bundesstraße 9 von Wörth kommend in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Aus bislang unklarer Ursache kam die Verkehrsteilnehmerin in Höhe der Anschlussstelle Bellheim-Süd nach rechts von der Fahrbahn, auf den dortigen Grünstreifen ab. In der Folge verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte zurück auf die Fahrbahn. Ihr PKW kam schließlich auf dem Fahrzeugdach zum Stehen. Die 19-Jährige kam verletzt in ein Krankenhaus. Am PKW entstand Totalschaden. Die Bundesstraße musste in der Zeit von 9.30 Uhr bis 10:50 Uhr in Fahrtrichtung Ludwigshafen für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme, sowie die Bergung von Fahrzeug und Fahrzeugteilen vollgesperrt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell