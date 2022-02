Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Barbelroth - Unfallflucht II

Barbelroth (ots)

Am heutigen Morgen, 11.02.22, gegen 06:30 Uhr, kam es im Kurvenbereich auf der L544, in der Gemarkung von Barbelroth, zu einer Unfallflucht im Begegnungsverkehr. Der bislang noch unbekannte Fahrer eines grauen Pkw BMW, neueres Modell, mit französischem Kennzeichen, streifte einen in Richtung Billigheim fahrenden Pkw BMW mit SÜW-Zulassung. Der entstandene Sachschaden wird auf 1500.- Euro geschätzt. Zeugen des Verkehrsunfalls bittet die Polizeiinspektion Bad Bergzabern sich unter 06343-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

