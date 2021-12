Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Wittlich (ots)

Am Dienstag, den 14.12.2021 gegen 13:50 Uhr, kam es auf dem Parkplatz der Römerstraße 37 in Wittlich zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Dabei fuhr der Verursacher mit einem weißen PKW rückwärts aus einer Parkbucht und touchierte einen gegenüberliegend parkenden PKW. An dem geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wittlich unter der Telefonnummer: 06571/ 926-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell