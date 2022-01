Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220131-1: Festnahme nach Zeugenhinweisen

Brühl/Köln (ots)

Der Polizei Rhein-Erft-Kreis hat nach intensiven Ermittlungen einen Tatverdächtigen in Köln festgenommen. Unterstützt wurden die Beamten des Kriminalkommisariates 13 von Beamten der Polizei Köln sowie eines Spezialeinsatzkommandos.

Nachtrag zur Pressemeldung: POL-REK: 220120-5: Raub auf Getränkemarkt - Zeugensuche

Am Mittwochabend (26. Januar) durchsuchten Beamte einer Spezialeinheit um 18 Uhr die Wohnung eines 40-jährigen Kölners und nahmen ihn vorläufig fest. Ihm wird zur Last gelegt, am Mittwoch (19. Januar) um 19.45 Uhr gemeinsam mit einem namentlich unbekannten Täter einen Getränkemarkt in Brühl an der Wesselinger Straße betreten und unter Vorhalt von Schusswaffen die Herausgabe von Bargeld gefordert zu haben. Zeugen meldeten sich bei dem geschädigten Getränkehändler und überreichten das Foto des mutmaßlichen Tatfahrzeugs. Anhand des Fotos ermittelten die Polizisten die Marke des Fahrzeugtyps, welches die Täter zur Tatausführung nutzten. Weitere Recherchen ergaben, dass es sich bei dem Halter des nicht mehr produzierten Nissan Almera Tino um einen der beiden Täter handelte. An dem Wagen waren gestohlene Kennzeichen montiert.

Der 40-Jährige erlitt bei seiner Festnahme Verletzungen durch einen Hundebiss und musste zunächst im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizisten stellten umfangreiches Beweismaterial sicher, wodurch sich der Tatverdacht gegen ihn erhärtete.

Der Beschuldigte befindet sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Köln in Untersuchungshaft. Die Fahndung nach dem Mittäter dauert an. Geprüft wird, ob die Täter für weitere Raubdelikte in Frage kommen. (bm)

