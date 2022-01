Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220128-6: Autobahnpolizisten nahmen Drogenkurier vorläufig fest

Frechen (ots)

Kölner Polizisten hatten zum wiederholten Male den richtigen Riecher: Sie überprüften auf der Tank- und Rastanlage Frechen einen Mann, der ein Kilogramm Marihuana transportierte.

Donnerstagabend (27. Januar) geriet im Autobahnkreuz Kerpen in Richtung Olpe um 18 Uhr ein Mercedes mit litauischen Kennzeichen in den Fokus von Beamten der Kölner Autobahnpolizei. Sie entschieden sich zur Kontrolle des Fahrers sowie des Wagens und lotsten ihn bis zur Raststätte Frechen. Dort wirkte der 45-Jährige zunehmend nervös auf die Frage hin, ob er Betäubungsmittel mitführe. Ein Drogenvortest detektierte auf Amphetamin. Nach der Belehrung durchsuchten die Beamten das Wageninnere und fanden, versteckt hinter einer Abdeckung im Kofferraum, eine mit einem Kilo Marihuana gefüllte Plastiktüte, die sie sicherstellten. Die Beamten suchten die nahegelegene Autobahnpolizeiwache auf, wo ein Arzt dem Mann eine Blutprobe entnahm. Kriminalbeamte der Polizei Rhein-Erft-Kreis übernahmen den Festgenommenen und die Betäubungsmittel und führen die weiteren Ermittlungen in der Sache. (bm)

