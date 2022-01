Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220128-5: Zeugensuche nach vollendetem Raub und zwei Raubversuchen

Bergheim (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt.

In Bergheim haben Unbekannte am Donnerstagnachmittag (27. Januar) einen Mann (39) ausgeraubt. Der Mann war gegen 16 Uhr zu Fuß auf der Frenser Straße unterwegs, als ihn laut ersten Erkenntnissen drei Männer geschlagen haben sollen. Dabei sei dem 39-Jährigen sein Portemonnaie auf den Boden gefallen. Die dunkel gekleideten Unbekannten sollen dann Bargeld aus der Geldbörse sowie seinen Rucksack entwendet haben. Danach seien die Männer weggelaufen. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere Bahnfahrgäste, die zum Tatzeitpunkt am Bahnhof Quadrath-Ichendorf waren und Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de an das Kriminalkommissariat 21 zu wenden.

Gegen 18 Uhr versuchten Unbekannte die Mitarbeiterin (58) eines Geschäfts an der Hauptstraße auszurauben. Dabei hätten zwei vermummte Männer das Juweliergeschäft betreten. Einer der Männer habe die 58-Jährige mit einer Schusswaffe bedroht und sie aufgefordert den Tresor zu öffnen. Die Geschädigte habe einen Alarmknopf im Ladenlokal betätigt, was die Täter bemerkten und seien daraufhin ohne Beute in Richtung Krankenhaus davongelaufen. Zeugen beschrieben die dunkel gekleideten Männer als circa 185 Zentimeter groß. Ein Mann sei mit einem schwarzen und der andere mit einem weißen Schal maskiert gewesen.

An der Sportparkstraße versuchten zwei Unbekannte gegen 20 Uhr, die Mitarbeiterin (34) eines Tierbedarfgeschäfts auszurauben. Laut derzeitigem Sachstand seien zwei schwarz gekleidete Männer in das Geschäft gegangen. Einer der beiden habe eine Maske mit einem Totenkopfaufdruck getragen und im Eingangsbereich gewartet. Der andere Unbekannte sei mit einem Messer auf die Geschädigte zugegangen und habe sie bedroht. Dabei hätte der Mann einen schwarzen Mund-Nasenschutz getragen. Die 34-Jährige habe geschrien. Der Täter sei daraufhin ebenfalls ohne Beute aus dem Geschäft in Richtung Lechenicher Straße gelaufen.

Die Polizei hat in allen drei Sachverhalten die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen in den Fällen zwei und drei alle Hinweise zur Tat oder zur Identität der Räuber unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (sc)

