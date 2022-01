Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220128-2: Polizei lobt vorbildliches Verhalten einer Autofahrerin - Nachahmer gesucht

Kerpen (ots)

Eine Autofahrerin bemerkte eine Gefahrenstelle, setzte die Polizei in Kenntnis und sicherte das Pannenfahrzeug bis zum Eintreffen der Polizei ab.

Mit dem Appell: "Nachahmer gesucht!" ruft die Polizei Rhein-Erft-Kreis dazu auf, im Straßenverkehr nicht nur für die eigene Sicherheit und Ordnung zu sorgen, sondern den Fokus auch auf Hilfsbedürftige zu legen und Unterstützung anzubieten.

Auf der Landesstraße 496 in Höhe Kerpen-Türnich hatte am Donnerstagabend (27. Januar) ein Busfahrer eine Panne und stellte sein unbeleuchtetes, dunkles Gefährt mit eingeschaltetem Warnlicht in einem unübersichtlichen Kurvenbereich auf dem Seitenstreifen zwischen der Abfahrt Türnich und dem Kreisverkehr Kerpen/Gymnich ab. Der Bus ragte nach Angaben zahlreicher Anrufer, die den Notruf 110 gewählt hatten, in den Fahrstreifen hinein. Die Verkehrsteilnehmer gaben an, dass sie gerade noch ausweichen konnten.

Einer Autofahrerin war die bloße Meldung bei der Polizei nicht genug: Sie wendete, stellte sich mit Abblendlicht hinter den Bus, schaltete das Warnblinklicht ein und wartete auf das Eintreffen der Polizei. Derart abgesichert, bot sich für nachfolgende Verkehrsteilnehmer ein Bild einer hell ausgeleuchteten Pannensituation und konnten gefahrlos vorbeifahren. Von den Polizisten wurde das selbstlose Handeln ausdrücklich gelobt. (bm)

