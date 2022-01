Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220128-4: Zwei Frauen nach Auffahrunfall verletzt - Krankenhaus

Wesseling (ots)

Am Donnerstagabend (27. Januar) wurden zwei Frauen (beide 19) bei einem Verkehrsunfall in Wesseling verletzt. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte und die Leichtverletzte in Krankenhäuser.

Laut derzeitigem Ermittlungsstand waren die beiden 19-Jährigen und ein weiterer Insasse in einem Peugeot auf der Keldenicher Straße in Fahrtrichtung Rodenkirchener Straße unterwegs. Als die Ampel der Straßenkreuzung der Keldenicher Straße und Eichholzer Straße auf Rotlicht umschaltete, habe die 19-Jährige ihr Auto abgebremst, um anzuhalten. Dabei soll eine Autofahrerin (53) aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Passat auf den Peugeot aufgefahren sein. Die beiden 19-Jährigen zogen sich dabei ihre Verletzungen zu.

Feuerwehrkräfte brachen die Beifahrertür des '206' auf, um die Schwerverletzte von der Rückbank zu befreien. Rettungskräfte versorgten die beiden Frauen vor Ort. Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell