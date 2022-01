Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220130-1: Räuber überfielen Jugendliche - Zeugen gesucht

Kerpen (ots)

Am Freitag (28. Januar) gegen 22:55 Uhr gingen zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren die Schiefbahn in Kerpen-Horrem in Richtung Habbelrath entlang. Auf Höhe des Höhenweges fielen ihnen zwei Personen auf, die in gleicher Richtung gingen. Als sie in die Theresia-von-Wüllenweber-Straße einbogen, näherte sich eine Person und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Die Jugendlichen flüchteten in Richtung Eichenweg. Nach kurzer Verfolgung brach der Täter die Verfolgung ab. Die Geschädigten suchten Verwandte auf und verständigten von dort die Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern verliefen negativ. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, circa 15-16 Jahre, schlank, afrikanisches Erscheinungsbild, circa 165-170cm, bekleidet mit einer schwarzen Strick-Sturmhaube und schwarzer Steppjacke Der Begleiter des Täters kann nicht beschrieben werden. Das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen hat in der Sache die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf die Mithilfe von Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann meldet sich bitte telefonisch unter 02233 52-0 oder per Email an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de (dh)

