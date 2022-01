Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220130-2: Verkehrsunfall mit Personenschaden und Unfallflucht

Erftstadt (ots)

Am Freitag (28. Januar) gegen 22:15 Uhr befuhr eine 49-jährige Erftstädterin mit ihrem PKW die L33 aus Richtung Friesheim kommend in Fahrtrichtung Erp. Auf der freien Strecke wurde sie durch einen entgegenkommenden PKW geblendet. Es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der andere PKW hielt kurz an und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Erftstädterin wurde leicht verletzt und vorsorglich mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Bis zur Beseitigung des Splitterfeldes wurde die L33 kurzfristig gesperrt. Der nicht mehr fahrbereite PKW wurde abgeschleppt. Ein an der Unfallstelle erschienener Zeuge gab an, dass ihm in der Ortslage Weilerswist kurz zuvor ein beschädigter PKW aufgefallen war, der zügig durch den Ort fuhr. Ob dieser im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall steht, bleibt Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Ermittlungen bezüglich des vor Ort nicht mehr angetroffenen Unfallbeteiligten dauern an. Er wird gebeten, sich zur Rekonstruktion des Verkehrsunfalles bei der Polizei zu melden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 02233 / 52-0 oder per Email an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen. (dh)

