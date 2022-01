Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 14.01.2022, zwischen 06:30 Uhr und 08:00 Uhr, wurde im "Lonzaring" in WT-Waldshut ein geparkter Audi A6 beschädigt. Der Audi war gegenüber dem Parkplatz einer Spedition abgestellt. Die Beschädigung am Heck könnte von einem Sattelauflieger stammen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen bittet mögliche Zeugen des Unfalls, sich zu melden (07751 8963-0).

