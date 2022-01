Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Frau wird bei Spaziergang von Mann belästigt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Samstag, 08.01.2022, gegen 00:30 Uhr, soll eine 35-jährige Frau in der Weinbrennerstraße in Lörrach von einem ihr unbekannten Mann belästigt worden sein. Auf einem nächtlichen Spaziergang sei ihr der Unbekannte gefolgt und hätte sie zunächst angesprochen. Im weiteren Verlauf soll er sie unsittlich berührt und sich auch entblößt haben. Die Frau konnte ihren Freund verständigen, der ihr zur Hilfe kam. Der Tatverdächtige entfernte sich daraufhin fußläufig. Der bislang unbekannte Tatverdächtige wird als etwa 30-jähriger Mann beschrieben. Er soll etwa 1,70 m groß sein, schmächtig gebaut, braune Hautfarbe und einen dunklen Dreitagebart haben. Er trug eine helle Strickmütze ("Beanie"-Mütze), hellblaue Jeans und eine schwarze Jacke. Seine dunklen Turnschuhe hatten einen auffallend weißen und breiten Rand. Er ist möglicherweise Raucher.

Die Kriminalpolizei Lörrach bittet um Hinweise (07621 176-0).

