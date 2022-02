Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Am 11.02.2022 wurde am Nachmittag eine Geschwindigkeitsmessung im Bereich der Weinstraße / Schulzentrum durchgeführt. Hierbei sollte kurz nach 14 Uhr ein VW-Fahrer beanstandet werden. Anstatt anzuhalten, beschleunigte der 19-jährige PKW-Fahrer jedoch und wollte sich der Kontrolle entziehen. Hierbei überholte er kurz vor dem Ortsausgang Edenkoben bei einem waghalsigen Manöver einen PKW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Der VW-Fahrer schaffte es jedoch nicht mehr rechtzeitig einzuscheren und kollidierte mit der dortigen Verkehrsinsel. Im Anschluss geriet das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn in den dortigen Grünstreifen und kollidierte beinahe mit zwei Fußgängern. Nun schlingerte der VW-Fahrer auf die Gegenfahrbahn, hierbei sei es zu einem weiteren Beinahe-Unfall mit einem entgegenkommenden PKW gekommen. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der 19-Jährige VW-Fahrer auf einem Feldweg zwischen Edenkoben und Maikammer festgestellt werden. An dem verunfallten Fahrzeug war der vordere linke Reifen aufgrund der Kollision mit der Verkehrsinsel geplatzt sowie die Felge beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. Der PKW VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Beim Fahrer konnten Auffallerscheinungen festgestellt werden, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Der 19-Jährige gab schließlich zu, am Vorabend einen Joint geraucht zu haben. Es wurden diverse Strafverfahren eingeleitet. Dem Beschuldigten wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen. Hier sind insbesondere etwaige durch das Fahrmanöver gefährdete Personen für die polizeilichen Ermittlungen von Interesse.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell