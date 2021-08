Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna-Bushaltestelle durch Vandalismus beschädigt

Unna (ots)

Unbekannte zerstörten in der Nacht zu Sonntag, 08.08.21, einen Teil der Glasflächen der Wartehalle an der Bushaltestelle am Beethovenring/ Massener Straße. Wie das Glas zerstört wurde steht noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Unna unter 02303/921-3120 in Verbindung zu setzen.

