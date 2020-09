Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: E-Zigaretten und Kasse bei Einbruch in Geschäft gestohlen: Kasseler Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof: Unbekannte haben in der Zeit zwischen Montagmittag und dem heutigen Dienstagmorgen bei einem Einbruch etwa 20 bis 30 E-Zigaretten und eine Kasse aus einem Geschäft im Kasseler Stadtteil Fasanenhof erbeutet. Die Kasseler Kripo erhofft sich nun mit der Veröffentlichung des Falls, Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Diebesguts zu bekommen.

Der Einbruch in das Geschäft in der Arnimstraße, Ecke Ihringshäuser Straße, ereignete sich nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Zeit zwischen Montag, 12 Uhr, und Dienstag, 9:30 Uhr. Mit Steinen hatten die Täter die Scheiben der Eingangstür eingeworfen und waren anschließend durch die entstandene Öffnung in den Verkaufsraum gestiegen. Dort klauten sie aus den Regalen etwa 20 bis 30 E-Zigaretten verschiedener Marken. Die genaue Schadensauflistung dauert derzeit an. Darüber hinaus entwendeten die Täter die gesamte Ladenkasse der Marke "Sharp" vom Verkaufstresen und flüchteten anschließend mit der Beute über die Eingangstür nach draußen. Die genaue Tatzeit ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen, die den Ermittlern des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Diebesguts geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell