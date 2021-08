Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Fußgängerin schwer verletzt

Selm (ots)

Am 06.08.2021 (Fr.), gegen 17.00 Uhr, befuhr ein 76jähriger Fahrzeugführer aus Dortmund die Kreisstraße in Selm in Fahrtrichtung Münsterlandstraße. Kurz vor der Einmündung Teichstraße übersah er eine 85jährige Fußgängerin aus Selm, die die Fahrbahn mit ihrem Rollator überquerte. Trotz einer Vollbremsung des 76jährigen Fahrzeugführers kam es zu einer Kollision, bei der sich die 85jährige schwer verletzte. Sie musste einem Krankenhaus zugeführt werden, wo sie staionär verblieb. Insgesamt entstand lediglich geringer Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro.

