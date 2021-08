Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne- Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen - PKW gerät in den Gegenverkehr

Werne (ots)

Am Freitagmorgen (06.08.2021) fuhr gegen 8.15 Uhr ein 20 jähriger PKW Fahrer aus Bergkamen auf der Münsterstraße aus Richtung Nordlippestraße kommend in Richtung Werne. Etwa in Höhe des Orteingangsschildes fuhr er aus bisher unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit einem 29-jährigen PKW Fahrer aus Hamm.

Durch den Aufprall wurden beide Fahrer leicht verletzt und zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 20 000 Euro. Am Unfallort auslaufende Betriebsstoffe wurden von der Feuerwehr abgestreut.

