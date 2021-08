Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Verkehrsunfall mit Personenschaden - 69jährige Beifahrerin verletzt sich leicht

Holzwickede (ots)

Am 06.08.2021 (Fr.), gegen 18.00 Uhr, befuhr ein 25jähriger Fahrzeugführer aus Dortmund die Chaussee in Holzwickede in Fahrtrichtung Unna. An der Kreuzung Chaussee / Zeche-Norm-Straße / Wilhelmstraße beabsichtigte er bei Grünlicht zeigender Lichtzeichenanlage nach links in die Zeche-Norm-Straße einzubiegen. Hierbei übersah er den bevorechtigten 70jährigen Fahrzeugführer aus Verl, welcher die Chaussee in Fahrtrichtung Dortmund befuhr. Auch er fuhr bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich. Im Einmündungsbereich kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde eine 69jährige Beifahrerin aus Verl leicht verletzt. Beide nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

