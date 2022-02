Freiwillige Feuerwehr Horn-Bad Meinberg

FW Horn-Bad Meinberg: PKW in Vollbrand - weiterer PKW beschädigt

Horn-Bad Meinberg (ots)

Am Samstag, 05. Februar 2022, wurde die Feuerwehr Horn- Bad Meinberg zusammen mit der Polizei Lippe um 03:54 Uhr mit dem Stichwort "Feuer 1 - PKW-Brand" in den Ortsteil Holzhausen-Externsteine alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein PKW bereits in Vollbrand. Da das Feuer auf einen weiteren PKW überzugreifen drohte, erfolgte um 04:04 Uhr eine Stichworterhöhung auf "Feuer 2 - Brand droht überzugreifen". Mit einem Trupp unter schwerem Atemschutz wurde ein Löschangriff eingeleitet. Primäres Augenmerk lag auf einer Riegelstellung, um eine Brandausbreitung auf den in unmittelbarer Nähe befindlichen weiteren PKW zu verhindern. Aufgrund der hohen Temperaturen, besonders im Bereich des Motors in Verbindung mit Magnesium- Bauteilen der Karosserie, erfolgte im weiteren Verlauf die Brandbekämpfung unter Zuhilfenahme von Netzmittel. Hierdurch zeigte sich bereits nach kurzer Zeit ein sichtbarer Löscherfolg. Trotz aller Maßnahmen konnte nicht verhindert werden, dass der PKW vollständig ausbrannte. Eine Ausbreitung auf den zweiten PKW konnte verhindert werden. Jedoch wurde dieser durch die bereits herrschenden hohen Temperaturen erheblich beschädigt. Die Maßnahmen seitens der Feuerwehr konnten nach etwa 1,5 Stunden zurückgenommen werden. Zu diesem Einsatz rückten ca 18 Einsatzkräfte mit 2 Löschfahrzeugen, 1 Gerätewagen, 1 Mannschaftstransportwagen sowie der Leiter der Feuerwehr mit dem Kommandowagen aus. Zu Brandursache sowie Schadenshöhe können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

