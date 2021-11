Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Diebstahl in der Kronenstraße- Festnahme

Freiburg (ots)

In der Kronenstraße in Freiburg- Wiehre wurde am 05.11.2021 um circa 02:20 Uhr, durch einen 24-jährigen Tatverdächtigen ein PKW aufgebrochen und ein Navigationsgerät entwendet. Der mutmaßliche Täter konnte aufgrund eines Augenzeugen beschrieben und durch Polizeibeamte des Reviers Süd und der Verkehrspolizei ermittelt und gefasst werden. Der Tatverdächtige wurde anschließend festgenommen und das Diebesgut im Wert von 100 Euro sichergestellt. Der am Auto entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro.

