FW Horn-Bad Meinberg: PKW in Vollbrand - Übergreifen auf Gebäude kann verhindert werden

Horn-Bad Meinberg (ots)

In der Nacht zu Freitag wurde die Feuerwehr Horn- Bad Meinberg um 02:45 Uhr mit dem Stichwort "Feuer 1 - PKW- Brand" alarmiert. Im Stadtteil Horn stand bei Eintreffen der Feuerwehr ein Transporter in Vollbrand. Durch die Hitze und aufgrund auslaufender Betriebsstoffe, die sich ebenfalls entzündet hatten, bestand die Gefahr, dass das Feuer auf ein in unmittelbarer Nähe befindliches Gebäude übergreift. Daraufhin erfolgte eine Stichworterhöhung auf "Feuer 2 - Feuer droht auf Gebäude überzugreifen". Mit einem Trupp unter schwerem Atemschutz wurde umgehend eine Riegelstellung vorgenommen. Mit einem weiteren Hohlstrahlrohr wurde dann die Brandbekämpfung eingeleitet. Durch die Maßnahmen konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude verhindert werden. Nach etwa 20 Minuten war das Feuer unter Kontrolle und es konnten gezielt Nachlöscharbeiten durchgeführt werden. Parallel zu den Maßnahmen wurde das Gebäude auf giftige Rauchgase kontrolliert. Im Anschluß an die Brandbekämpfung wurde der PKW mit der Wärmebildkamera noch auf weitere Glutnester kontrolliert. Zu diesem Einsatz rückten von Seiten der Feuerwehr ca. 25 Feuerwehrleute mit 2 Löschfahrzeugen, 1 Tanklöschfahrzeug, 1 Drehleiter, 1 Einsatzleitwagen, 1 Gerätewagen sowie der stellvertretende Leiter der Feuerwehr mit dem Kommandowagen aus. Zu Brandursache sowie Schadenshöhe können von Seiten der Feuerwehr keine Auskünfte erteilt werden. Die Polizei Lippe hat die Ermittlungen aufgenommen.

