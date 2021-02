Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Einbruch in Verkaufsraum

Goslar (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in das als Verkaufsraum genutztes Gartenhaus eines Autohauses in der Walter-Krämer-Straße ein. Nachdem Aufhebeln der hölzernen Tür, wurde aus dem Büroraum eine geringe Menge Bargeld entwendet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 339-0 entgegen.

