FW Horn-Bad Meinberg: PKW auf Dach im Graben - Rettungsdienst befreit eingeklemmte Person

Am Dienstag, den 11.01.2022, wurde die Freiwillige Feuerwehr Horn- Bad Meinberg um 17:44 Uhr mit dem Stichwort "P-klemmt, Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person" in den Stadtteil Bad Meinberg alarmiert. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle und der anschließenden Erkundung stellte sich heraus, dass ein PKW hinter der Leitplanke im Graben auf dem Dach lag. Die sich im PKW befindliche Person wurde bereits durch die ersteintreffende Besatzung des Rettungswagen aus dem PKW befreit. Von Seiten der Feuerwehr wurde der Brandschutz an der Einsatzstelle sichergestellt. Für die Unfallaufnahme und die Bergung des PKW wurde die Einsatzstelle ausgeleuchtet. Die Feuerwehr rückte zu diesem Einsatz mit 2 Hilfeleistungs-Löschfahrzeugen (HLF), 1 Löschgruppenfahrzeug (LF10), dem Einsatzleitwagen (ELW) sowie dem Kommandowagen mit dem stellvertretenden Leiter der Feuerwehr aus. Zudem befanden sich ein Rettungswagen (RTW) sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) von Seiten des Rettungsdienstes sowie mehrere Streifenwagen der Polizei an der Einsatzstelle. Zu Unfallhergang und -ursache, Personenschäden sowie Schadenshöhe können keine Auskünfte erteilt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

