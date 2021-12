Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizeieinsatz: Amokandrohung an Schule

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Montagmorgen, 20.12.2021, wurde die Polizei über den Verdacht einer Amoktat an einer Schule in der Brückenstraße informiert. Eine verdächtige Person konnte im Zuge des Einsatzes an ihrer Wohnanschrift in Gütersloh angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Aktuell liegt keine Gefahr vor.

Gegen 08:05 Uhr wurde die Leitstelle der Polizei Bielefeld darüber informiert, dass eine Amoktat angekündigt wurde, die das Westfalenkolleg in Bielefeld betrifft. Aus diesem Grund war die Polizei mit vielen Einsatzkräften vor Ort, um die Situation zu klären.

Gegen 09:40 Uhr konnte die verdächtige Person angetroffen und in Gewahrsam genommen werden.

Das Schulgebäude wurde gemeinsam mit der Schulleitung überprüft und die Schüler vor Ort betreut.

Nach bisheriger Einschätzung lag keine Gefährdung für die Schüler vor.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell