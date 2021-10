Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Suhl (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagnachmittag stellte ein 22-Jähriger seinen Hyundai auf einen Parkplatz am "Neuer Friedberg" in Suhl ab. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Aus- bzw. Einparken den Hyundai im Bereich des rechten Stoßfängers. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung, die unter der Rufnummer 03681 369-0 entgegengenommen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell