Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Pkw-Fahrer nach Nötigung von Fahrradfahrern auf dem Moselradweg in Trier-Euren gesucht

Trier (ots)

Am Freitag, den 11.06.2021, gegen 17:00 Uhr kam es in Trier-Euren, auf dem dortigen Radweg kurz vor den Moselauen zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Dabei befuhr ein Pkw-Fahrer mit einem grünen VW Golf mit TR-Kennzeichen, verbotswidrig und mit hoher Geschwindigkeit, den Radweg von den Moselauen kommend in Richtung Staustufe. Hierbei wurden mehrere Fahrradfahrer dazu genötigt dem Pkw seitlich auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Wer kann Angaben zu dem grünen VW- Golf machen? Wer kann Angaben zum verantwortlichen Fahrer und/oder den Insassen machen?

Die Polizei Trier sucht weitere Zeugen und Geschädigte zu dem Vorfall.

