Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Hermeskeil (ots)

In der Nacht zum Samstag, den 12.06.2021, hat gegen 01:00 Uhr eine Gruppe unbekannter jugendlicher Täter in der Kunickerstraße in Hermeskeil mehrere Kanaldeckel aus der Straße herausgehoben. Von den mutmaßlich jungen, männlichen Tätern fehlt derzeit jede Spur. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise sind der Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503 9151-0 mitzuteilen oder per E-Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de zu übermitteln.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell