Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Erfolgreiches Fahndungswochenende für die Bundespolizei

Konstanz (ots)

Ein erfolgreiches Fahndungswochenende konnte die Bundespolizeiinspektion Konstanz am 05. Juli 2020 abschließen. In 72 Stunden konnten ein Dutzend Fahndungsnotierungen festgestellt werden.

Insgesamt wurden sechs Aufenthaltsermittlungen, sowie eine polizeiliche Beobachtung und zwei ausgeschriebene Dokumente an mehrere ausschreibende Behörden übermittelt. Weiter wurden zwei vermisste Jugendliche wohlbehalten in die Obhut der zuständigen Betreuerin und in die Hände der Mutter übergeben.

Am Samstag konnte zudem ein 33-jähriger spanischer Staatsangehöriger festgestellt werden, der wegen räuberischer Erpressung noch 451 Tage Restfreiheitsstrafe zu verbüßen hat. Der Mann wurde durch eine Streife der Bundespolizei am Bahnhof Singen verhaftet und in die Justizvollzugsanstalt Konstanz verbracht.

Das Wochenende endete am Sonntagabend mit einer weiteren Verhaftung eines 27-jährigen Deutschen. Der junge Mann wurde im IC von Tuttlingen nach Singen kontrolliert und war zur Festnahme ausgeschrieben. Auf der Dienststelle konnte der Mann durch eine sofortige Zahlung von 623,50,- EUR (inklusive Kosten) seine noch offene 55- tägige Ersatzfreiheitstrafe abwenden.

