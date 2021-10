Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Bad Salzungen (ots)

Eine 56-Jährige zeigte Montagvormittag eine Unfallflucht auf der Polizeiinspektion Bad Salzungen an. Die Dame war mit ihrem Volkswagen in Bad Salzungen auf der Umgehungsstraße B 62 in Richtung Vacha unterwegs. An der Kreuzung Hersfelder Straße befand sich ein Skoda-Fahrer neben ihr auf der rechten Fahrspur. Als die beiden Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren,lenkte der 89-jährige Skoda-Fahrer nach links. Es kam zum Zusammenstoß. Am Wagen der Anzeigeerstatterin entstand ein Schaden im Bereich der Beifahrerseite in Höhe von ca. 750 Euro. Auch der Skoda wurde am linken Kotflügel beschädigt. Der 89-Jährige setzte seine Fahrt fort, ohne seine Personalien bekannt zugeben bzw. ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eröffnet.

