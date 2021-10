Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tankbetrug

Brattendorf (ots)

Ein 61-Jähriger tankte Montagmittag seinen Mitsubushi an einer Tankstelle in der Schleusinger Straße in Brattendorf. Ohne den Treibstoff im Wert von knapp 95 Euro zu bezahlen, entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung. Das Videomaterial der Überwachungskamera wurde gesichtet und somit das Kennzeichen bekannt, sodass die Polizei eine Anzeige gegen den Mitsubushi-Fahrer einleiten konnte.

