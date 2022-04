Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diesel entwendet - Versuchter Einbruch - Unfallflucht

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Einbruch in Elektronikfachmarkt gescheitert

Am Freitagmorgen kurz vor 6 Uhr wurde versucht in einen Elektronikfachmarkt in der Stuttgarter Straße einzubrechen. Unbekannte drücken am Gebäude ein Fenster in 3,5 Meter Höhe auf, wobei ein Alarm ausgelöst wurde und die Einbrecher daraufhin von ihrem Vorhaben abließen. Wer zum Tatgeschehen verdächtige Beobachtungen tätigte, bei der vermutlich auch eine Leiter zum Einsatz kam, sollte sich mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.

Weinstadt-Großheppach: Geländer beschädigt

Zwischen Samstag, 20 Uhr und Sonntag, 0:30 Uhr wurde das Geländer vor dem Eingang der Prinz-Eugen-Halle in der Zügernbergstraße von bisher unbekannten Vandalen beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Winnenden-Birkmannsweiler: Diesel entwendet

Bisher unbekannte Diebe begaben sich zwischen Samstagmittag und Montagmorgen auf das Gelände der Deponie Eichholz und schnitten an einem Bagger den Schlauch der Dieselzufuhr durch, um den Kraftstoff abzulassen und zu entwenden. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Winnenden telefonisch unter der Nummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

Das Polizeirevier Winnenden sucht Zeugen nach einer Unfallflucht, die sich am Montag zwischen 11:30 Uhr und 12 Uhr im Parkhaus am Santo Dominigo de la Calzada Platz zugetragen hat. Eine bisher unbekannte Fahrerin eines weißen Smart beschädigte auf der Parkebene -1 den neben ihr geparkten Audi und fuhr danach weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern. Bei der Verursacherin soll es sich um eine 40-50 Jahre alte Frau mit dunklen, schulterlangen Haaren handeln. Der weiße Smart soll eine Waiblinger Zulassung haben, bei der ersten Ziffer soll es sich um eine neun handeln. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

