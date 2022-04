Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Remshalden: Behinderungen auf Bundesstraße wegen verlorener Ladung

Remshalden: (ots)

Wegen Reinigungsarbeiten kommt es derzeit auf der B 29 in Richtung Aalen zu Verkehrsbehinderungen. Der Fahrer eines Sattelzugs mit Muldenaufbau fuhr kurz nach 10 Uhr auf der B29 in Richtung Aalen, als sich am Heck des Aufliegers eine Klappe vermutlich infolge eines Defekt löste bzw. öffnete. Der Sattelzug verlor dann bei der Anschlussstelle Geradstetten auf einer Länge von ca. 100 Metern Erde und Steine. Die Fahrbahn ist deshalb derzeit lediglich einspurig befahrbar. Es bildete sich ein Rückstau auf einer Länge von ca. 2km (Stand 11 Uhr).

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell