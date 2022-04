Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Fichtenau: Tödlicher Unfall auf Autobahn

Aalen (ots)

Fichtenau- Wildenstein: Tödlicher Unfall

Kurz vor 9:00 Uhr am Montagmorgen ereignete sich auf der Bundesautobahn A7 auf Höhe Wildenstein in Fahrtrichtung Würzburg ein tödlicher Unfall. Nachdem sich bereits am frühen Montagmorgen jenseits der Landesgrenze bei Dinkelsbühl ein schwerer LKW-Unfall ereignet hatte, kam es zu einem Stau, welcher sich bis nach Fichtenau erstreckte. Ein 43 Jahre alter Fahrer eines VW Amarok übersah offenbar das Stauende und fuhr auf einen vorausfahrenden Renault Picasso eines 69-Jährigen auf. Das Fahrzeug des 69-Jährigen wurde durch den Aufprall nach links abgewiesen. Der 69-Jährige Fahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und verstarb trotz Reanimationsversuchen an der Unfallstelle. Auch der 43-jährige VW-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er musste in eine Klinik verbracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro.

Die Autobahn ist -Stand 10:45 Uhr -immer noch in Fahrtrichtrichtung Würzburg voll gesperrt.

