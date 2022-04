Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall beim Abbiegen

Rund 10.000 Euro Sachschaden entstanden am Samstag, kurz vor 14:00 Uhr als ein 32 Jahre alter Audi-Fahrer beim Abbiegen in die Hans-Scholl-Allee eine 31-jährige in ihrem Audi übersah, welche von der Haller Straße in die Hans-Scholl-Allee abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Crailsheim: Auffahrunfall

Am Samstag gegen 18:00 Uhr fuhr ein 36 Jahre alter Mercedes-Fahrer in der Straße Nonnensee auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW der Marke VW auf. Dabei entstand Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Crailsheim: Feuerwehreinsatz

Am Sonntagabend gegen 20:30 Uhr entzündete ein Anwohner in seiner Wohnung in der Roßfelder Straße eine Kerze. Diese fiel offenbar um und entzündete einen Sessel. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnte der Anwohner den Brand selbstständig löschen. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Gaildorf: Unfall auf schneeglatter Fahrbahn

Am Samstag gegen 17:45 Uhr war ein 30 Jahre alter VW-Fahrer auf der B19 unterwegs. Etwa auf Höhe Münster verlor er aufgrund der schneeglatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der PKW kam nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte das Bankett. An dem Auto selbst entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Untermünkheim: Unfall beim Abbiegen

Ein 21 Jahre alter Audi-Fahrer bog am Sonntag gegen 11:45 Uhr vom Autobahnzubringer der Anschlussstelle Schwäbisch Hall kommend nach links in die Westumfahrung ein und übersah hierbei einen Skoda eines 36-Jährigen, welcher aus Richtung B19 in Fahrtrichtung Schwäbisch Hall fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden PKW. Dabei entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell