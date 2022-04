Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Kreßberg: Pkw überschlagen und auf Dach liegen geblieben

Am Sonntag gegen 03:00 Uhr befuhr die 29-jährige Fahrerin eines KIA die L 2218 von Crailsheim kommend in Fahrtrichtung Bergbronn. In einer Kurve, kurz vor Bergbronn, kam sie auf glatter Fahrbahn ins Schleudern, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend im Graben zum Stehen. Die 29-jährige wurde hierbei leicht verletzt. Der 29-jährige Beifahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Beide Personen konnten sich selbständig aus dem Pkw befreien. Die L 2218 musste für ca. 1 Stunde zur Bergung des Pkws gesperrt werden.

Blaufelden: überschlagener Pkw

Am Sonntag gegen 01:30 Uhr befuhr der 21-jährige Fahrer eines VW Golf die L 1036 von Blaufelden kommend in Richtung Gerabronn. Kurz vor dem Ortsende Wittenweiler kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und den Wetterverhältnissen in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Mauer. Im Anschluss überschlug sich der Pkw und kam ungefähr 10 Meter entfernt an einem Scheunentor zum Stehen. Im Pkw befanden sich neben dem 21-jährigen noch weitere 4 Personen. Vier Insassen wurden dabei verletzt und wurden in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert. Zum Verletzungsgrad der vier Personen können derzeit keine Angaben gemacht werden. Da bei dem 21-jährigen der Verdacht einer Alkoholbeeinflussung bestand wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde einbehalten. Der entstandene Sachschaden am Golf beläuft sich auf ca. 10.000.- Euro.

