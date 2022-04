Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Remshalden: Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Am Samstag in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Wenden den ordnungsgemäß in der Uferstraße geparkten Pkw Mitsubishi. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000.- Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waiblingen, Tel.: 07151-950-422, zu melden.

Sulzbach an der Murr: im Kreuzungsbereich zusammengestoßen

Am Samstag gegen 21:12 Uhr befuhr der 37-jährige DB-Fahrer die Haller Straße aus der Ortsmitte Sulzbach kommend, und wollte nach links auf die Umgehungsstraße einbiegen. Dabei kollidierte er mit der 43-jährigen Fahrerin eines Pkw Toyota, die gerade die Umgehungsstraße in Fahrtrichtung Murrhardt befuhr. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 7.000.- Euro.

