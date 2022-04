Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Leutenbach: Zigarettenautomat versucht zu sprengen

Aalen (ots)

Eher ein untauglicher Versuch führten Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag an einem Zigarettenautomaten in der Hans-Paul-Kaysser-Straße im Ortsteil Nellmersbach durch. Die Unbekannten versuchten durch sprengen und flexen den Automaten zu öffnen. Schlussendlich wurde der Automat hierdurch zwar massiv beschädigt, jedoch nicht geöffnet. Der defekte Automat wurde durch eine Streife im Rahmen der Streifenfahrt festgestellt. Wann genau die Sprengung stattgefunden hat ist derzeit noch unklar. Die Polizei in Winnenden, Tel. 07195/ 6940, nimmt Zeugenhinweise entgegen.

