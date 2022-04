Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Verkehrsunfälle

Kernen-Rommelshausen: Roller übersehen

Am Freitag gegen 13.20 Uhr bog ein 50-jähriger VW-Fahrer aus der Erwin-Bahnmüller-Straße in die Waiblinger Straße ein und übersah hierbei offenbar eine von Waiblingen her kommende Roller-Fahrerin. Die 51-jährige Fahrerin stürzte mit ihrem 125er Roller beim Versuch über die Gegenfahrbahn dem Caddy auszuweichen. Glücklicherweise wurde sie nur leicht verletzt - Sachschaden 1000 Euro.

Großerlach: Aufgrund Gegenverkehr in Leitplanke geraten

Eine 30-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Freitag, kurz vor 14 Uhr, die B 14 zwischen Großerlach und Sulzbach, als ihr auf Höhe von Erlach ein kleinerer schwarzer Pkw teilweise auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Die 30-Jährige musste mit ihrem Alfa Romeo nach rechts ausweichen und geriet hierbei in die dortige Leitplanke. Am Alfa entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Der schwarze Pkw fuhr hingegen unbeirrt weiter. Die Polizei in Backnang, Tel. 07191/ 9090, sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem kleinen schwarzen flüchtigen Pkw machen können.

Weinstadt-Beutelsbach: Nach Trunkenheitsfahrt Polizeibeamte beleidigt

Am Freitag kurz nach 21 Uhr befuhr eine 42-jährige Seat-Fahrerin die Kreisstraße 1864 von Weinstadt-Beutelsbach in Richtung Aichelberg. Im Bereich einer scharfen Kurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr ca. 200 m durch den Grünstreifen weiter und kam letztlich im Straßengraben zum Stehen. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten vor Ort fest, dass die leicht verletzte 42-Jährige deutlich alkoholisiert war. Um den genauen Alkoholwert feststellen zu können musste die 42-Jährige eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Hierbei wehrte sich die Seat-Fahrerin heftig und beleidigte zudem die eingesetzten Beamten. Schlussendlich musste die Blutentnahme unter Zwang durchgeführt werden. Weiter verletzt wurde hierbei jedoch niemand. Außer einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss die 42-Jährige nun auch noch mit einer Strafanzeige wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

