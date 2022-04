Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Arbeitsgeräte von Baustelle entwendet, Einbruch in Praxis, Verkehrsunfälle & Nachtragsmeldung zu "Polizeibeamter nach Widerstandshandlungen verletzt" - Zeugenaufruf!

Aalen (ots)

Waiblingen: Arbeitsgeräte von Baustelle entwendet

In der Zeit zwischen Donnerstag, 15 Uhr und Freitag, 8 Uhr wurden von einer Baustelle in der Straße Auf der Linde zwei Reinigungsgeräte vom Hersteller Kärcher sowie eine Einschleifmaschine der Marke Columbus im Gesamtwert von etwa 3000 Euro entwendet. Hinweise auf die Täter bzw. den Verbleib der Gerätschaften nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Korb-Kleinheppach: Einbruch in Praxis

Bisher unbekannte Diebe brachen zwischen Donnerstag, 20 Uhr und Freitag, 7:40 Uhr in eine Praxis für Physiotherapie in der Schulstraße ein und entwendeten zwei Kassen mitsamt einem zweistelligen Bargeldbetrag. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen telefonisch unter der Nummer 07151 950422 entgegen.

Welzheim: Auto nach Unfall abgeschleppt

Eine 24-jährige Fahrerin eines VW Golf wollte am Freitag gegen 11:15 Uhr von einem Grundstück in die Friedrich-Bauer-Straße einfahren und übersah hierbei den Audi A4 eines 19-Jährigen, der sich bereits auf der Friedrich-Bauer-Straße befand. Dieser konnte eine Kollision zwischen den beiden Pkw nicht mehr vermeiden. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Der Audi war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Aspach-Großaspach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein 53-jähriger Radfahrer fuhr am Freitag gegen 11:30 Uhr die Heilbronner Straße in Richtung Strümpfelbach entlang. An der Einmündung zur Jahnstraße missachtete ein bisher unbekannter Autofahrer dessen Vorfahrt, weshalb der Radfahrer eine Gefahrenbremsung einleiten musste. Es kam zwar nicht zur Berührung zwischen dem Radfahrer und dem Pkw, allerdings stürzte der Radfahrer in Folge der Vollbremsung und verletzte sich hierbei leicht. An seinem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Der Autofahrer fuhr nach dem Unfall weiter, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern bzw. einen Personalienaustausch zu ermöglichen. Der 53-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Zeugen, die Hinweise zum bisher unbekannten Unfallverursacher geben können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191 9090 mit dem Polizeirevier Backnang in Verbindung zu setzen.

Oppenweiler: Pkw vs. Lkw

Ein 72 Jahre alter Skoda-Fahrer wollte am Freitagmorgen gegen 7:40 Uhr vom Areal eines Supermarktes in die Hauptstraße einfahren und missachtete hierbei eine rote Ampel. Auf der Hauptstraße kam es zur Kollision mit dem Lkw eines ebenfalls 72-Jährigen, der die Straße in Richtung Backnang entlangfuhr. Anschließend kam der Skoda von der Fahrbahn ab und kolliderte noch mit einem Schild. Der Skoda war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 12.000 Euro geschätzt.

Weissach im Tal - Unterweissach: Nachtragsmeldung zu "Polizeibeamter nach Widerstandshandlungen verletzt" - Zeugenaufruf!

Wie bereits am Morgen vermeldet, wurde ein 20-jähriger Mann am Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr in der Straße "Bei der langen Brücke" einer Kontrolle unterzogen, da sich gegen ihn der Verdacht des Fahrraddiebstahls ergab. Mittlerweile konnte von einem Zeugen in Erfahrung gebracht werden, dass der Mann zwei Fahrräder aus einem Fußweg, der von der Backnanger Str. 2 in Richtung Holzbrücke über die Weissach führt, herausgeschoben hatte und mit diesen in Richtung eines Hinterhofes in der Backnanger Straße ging. Bei der Kontrolle führte der Mann ein rotes Fahrrad der Marke Villinger mit sich. Ob es sich dabei um eines der beiden vorgenannten Fahrräder handelt, ist bislang unklar. Der Polizeiposten Weissach sucht nun sowohl die Besitzer der zwei oder drei entwendeten Fahrräder sowie Personen, denen ein oder mehrere herrenlose Fahrräder in diesem Bereich aufgefallen sind. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191 35260 beim Polizeiposten zu melden.

Anbei die ursprüngliche Meldung von Freitag, 08:33 Uhr:

Weissach im Tal - Unterweissach: Polizeibeamter nach Widerstandshandlungen verletzt

Ein 20 Jahre alter Mann sollte am Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr in der Straße "Bei der langen Brücke" einer Kontrolle unterzogen werden, da er im Verdacht stand, einen Fahrraddiebstahl begangen zu haben. Während der Kontrolle wurde zudem deutlicher Marihuana-Geruch wahrgenommen. Als der Mann darauf angesprochen wurde, ergriff er die Flucht. Die Beamten nahmen fußläufig die Verfolgung auf und konnten den Mann schließlich unter Gegenwehr festnehmen. Ein Polizist wurde hierbei verletzt. Gegen den 20-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen mehrerer Vergehen eingeleitet.

