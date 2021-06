Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Arbeiter stürzt vom Dach

Seinen schweren Verletzungen erlag am Mittwoch in Wiblingen ein 51-Jähriger.

Ulm (ots)

Arbeiter installierten zur Mittagszeit eine Photovoltaik Anlage auf dem Flachdach eines Gebäudes in der Straße "Im Grund". Während der Arbeiten verlor ein Arbeiter den Halt am Dachrand und stürzte etwa sechs Meter in die Tiefe. Trotz intensiver Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann an der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

