Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Aalen: Neuer Chef beim Polizeirevier Aalen James Smith folgt auf Hans Buchinger

Bild-Infos

Download

Aalen (ots)

Nachdem sich Polizeidirektor Hans Buchinger am 30. Oktober 2021 in seinen wohlverdienten Ruhestand verabschiedete, konnte nun wenige Monate später ein neuer Revierleiter gefunden und in sein Amt eingeführt werden.

Am 1. April 2022 wurde Kriminaloberrat (KOR) James Smith durch Polizeipräsident Reiner Möller in sein neues Amt als Chef des Aalener Polizeireviers eingeführt. Durch EPHK Jürgen Vetter, der das Polizeirevier seit dem 1. November 2021 kommissarisch geführt hatte, wurde ein gut funktionierendes und hochmotiviertes Team in die Hände von KOR Smith übergeben.

Möller spricht von einer Schlüsselposition "Beim Leiter eines Polizeireviers handelt es sich um eine Schlüsselposition in der Polizei", erläutert Präsident Möller. "Es ist mir wichtig, dass unsere Polizeireviere mit hochmotivierten und ambitionierten Führungskräften besetzt werden bzw. sind. Insbesondere auch in den vergangenen "Corona-Jahren" hat sich gezeigt, welch vielfältige, schwierige und wichtige Aufgaben die Polizei zu bewältigen hat. Deswegen freue ich mich für diese wichtige Position bei der Polizei einen hervorragend geeigneten Beamten, der schon viele Jahre - insbesondere bei der Kriminalpolizei, aber auch schon als Leiter des Polizeireviers Winnenden - in Führungspositionen tätig war und auch hier sein fachliches Wissen und sein Gespür für seine Mitarbeiter unter Beweis gestellt hat, gefunden zu haben. Für die hervorragende Arbeit, die EPHK Jürgen Vetter und sein Team in den vergangenen Monaten geleistet hat, möchte ich mich an dieser Stelle nochmals ganz herzlich bedanken und ein großes Lob aussprechen."

Zuständig für 115.000 Einwohner

Das Polizeirevier Aalen ist für die Stadt Aalen selbst sowie für die Gemeinden Abtsgmünd, Essingen, Hüttlingen, Lauchheim, Neresheim, Oberkochen und Westhausen zuständig. Im Streifendienst ist die Polizei rund um die Uhr für alle Belange von rund 115.000 Einwohnern, die in diesen Gemeinden gemeldet sind, jederzeit erreich- und ansprechbar. Auf den Straßen im Zuständigkeitsbereich des Aalener Reviers ereignen sich im Schnitt 2.500 Unfälle pro Jahr, die im Wesentlichen durch den Streifendienst aufgenommen werden. Um die Bearbeitung der jährlich etwa 3.500 Straftaten kümmern sich - außerhalb der Zuständigkeit der Kriminalpolizei - zentral in Aalen die Ermittlungsbeamtinnen und -beamten des Bezirksdienstes, die an fünf dezentralen Standorten durch die Kolleginnen und Kollegen auf den Polizeiposten unterstützt und flankiert werden.

Chef dieser rund 100 Mann starken Mannschaft wird nun der 53-jährige James Smith.

KOR Smith trat 1993 in den Dienst der Landespolizei Baden-Württemberg ein. Nach seiner Ausbildung und seinem Studium an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen wurde er als junger Kommissar am 1. Juli 1998 zunächst bei der damaligen Kriminalpolizei Waiblingen, Kriminalaußenstelle Fellbach, als Sachbearbeiter für Rauschgiftdelikte verwendet. Daraufhin folgten diverse weitere Arbeitsbereiche bei der Kripo in Waiblingen. Im Rahmen seiner Sichtung für den höheren Polizeivollzugsdienst wurden KOR Smith bereits die ersten Führungspositionen zuteil. So war er als Leiter der Fahndung der Kriminalpolizei Waiblingen und später als Leiter der Führungsgruppe der Kripo eingesetzt. Von Mitte 2003 bis Mitte 2004 konnte KOR Smith sein bereits erworbenes Wissen als Fachlehrer in der Polizeischule in Göppingen an junge Beamtinnen und Beamte weitergeben.

Nachdem er diverse weiteren Führungspositionen bekleidet hatte, wurde James Smith im Jahr 2006 zur Ausbildung für den höheren Polizeivollzugsdienst zugelassen. Vom 1. Oktober 2006 bis 30. September 2008 absolvierte er erfolgreich das Studium an der Hochschule für Polizei in Münster.

Als frischgebackener Kriminalrat wurde ihm dann am 1. Oktober 2008 die Leitung der Kriminalinspektion 2 und die stellvertretende Leitung der Kriminalpolizei in Reutlingen übertragen.

Am 1. September 2010 kehrte KOR Smith zur damaligen Polizeidirektion Waiblingen zurück und übernahm die Leitung des Polizeireviers Winnenden.

Nach fünf Jahren wechselte KOR Smith am 1. November 2015 zurück zur Kriminalpolizei und übernahm bei der neuen Kriminalpolizeidirektion Waiblingen des Polizeipräsidiums Aalen die Leitung der Kriminalinspektion 4 (Organisierte Kriminalität und Bandenkriminalität).

Mit dem 1. April 2022 übernimmt KOR Smith nun seine neue Stelle als Leiter des Polizeireviers in Aalen.

KOR Smith ist verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt in Schwäbisch Gmünd. Als leidenschaftlicher Ausdauersportler hat er sich vorgenommen, die Strecke nach Aalen möglichst oft mit dem Fahrrad zu bewältigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell