POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots) - Aalen: Parkenden PKW gestreift In der Wilhelmstraße streifte am heutigen Donnerstag gegen 11:30 Uhr eine 56-Jährige mit ihrem VW Golf beim Einparken einen dort geparkten Opel Vectra und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Schwäbisch Gmünd: E-Bike Fahrer stürzt und verursacht dadurch Unfall Am Donnerstag gegen 06:40 Uhr befuhr ein ...

mehr