POL-SI: 21-jährige Fußgängerin verletzt - PKW ist flüchtig. Polizei bittet um Hinweise #polsiwi

Die Polizei erhielt im Nachgang Kenntnis über einen Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Fußgängerin.

Aufgrund der Befragung der 21-jährigen Geschädigten ist es vermutlich gestern Mittag (Mittwoch, 16.03.2022) gegen 13:00 Uhr in der Nähe der Fischbacherbergschule zu dem Verkehrsunfall gekommen. Die 21-jährige wollte nach eigenem Bekunden an dem Fußgängerüberweg Fischbacherbergstraße / An der Alche die Fischbacherbergstraße in Richtung Siegen-Innenstadt (Bahnhof) queren. Sie habe sich bereits auf der Fahrbahn befunden, als ein PKW von links (aus Richtung Freudenberger Straße/Tiergartenstraße) kam und sie erfasste. Dabei sei sie auf die Motorhaube aufgeladen worden. Anschließend fiel sie auf die Fahrbahn. Der PKW sei zum Stehen gekommen. Danach sei der Wagen zurückgesetzt worden und das Auto sei dann in einem Bogen zum Teil über den Gehweg um sie herum weiter die Fischbacherbergstraße berghoch gefahren.

Zum Unfallzeitpunkt trug die junge Frau eine dunkle Jeans, eine hellbraune Teddyfleecejacke und einen hellen Rucksack. Die 21-Jährige wurde durch den Aufprall schwerverletzt und muss stationär behandelt werden.

Nach Aussagen der Geschädigten habe es sich bei dem Fahrzeug um einen schwarzen PKW Audi, Limousine, neueres Modell, silberfarbene Audi-Ringe im Frontbereich gehandelt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bitten um Hinweise, insbesondere zu dem Unfallgeschehen, unter der Rufnummer 0271 / 7099-0.

