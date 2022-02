Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 31-Jähriger entwendet Leergut und wird durch Zeuge gestellt

Pößneck (ots)

Am Montagabend stellte ein Zeuge einen Leergut-Dieb in Pößneck. Der zwischenzeitlich beschuldigte 31-Jährige wurde dabei beobachtet, wie er im Innenhof einer Bäckerei in der Neustädter Straße einen Getränkekasten mit Leergut entwendet hatte und anschließend mit dem Fahrrad flüchtete. Der Inhaber der Bäckerei verfolgte den Flüchtigen und konnte ihn kurze Zeit später stellen und an die hinzugerufenen Beamten übergeben. Der Leergutkasten wurde dem Geschädigten wieder ausgehändigt, der Beschuldigte erhielt eine Strafanzeige.

