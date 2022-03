Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte Täter brechen in mehrere Kellerabteile ein #polsiwi

Siegen (ots)

Zwischen Montagabend, 19:00 Uhr, und Dienstagmorgen (15.03.2022), 05:00 Uhr, sind unbekannte Täter in mehrere Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus in der Leimbachstraße in Siegen eingebrochen. Der oder die Unbekannten verschafften sich Zutritt zum Objekt und brachen einige Kellerabteile auf. Andere waren unverschlossen. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden dürfte im unteren dreistelligen Bereich liegen. Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. Um Hinweise bittet die Kripo unter der 0271/7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell