POL-SI: Waldorfkindergarten erhält Kinderüberwürfe von der Polizei

Der Walddorfkindergarten im Siegener Kirchweg erhielt letztens Besuch von der Polizei - und die Kinder freuten sich. Zusammen mit den Beamtinnen und Beamten trainierten die Kleinen das richtige Verhalten am sogenannten "Stoppstein".

Der Kindergarten liegt mitten in der Stadt, hat vier Gruppen mit insgesamt etwa 80 Kindern. Dennoch ist es den beiden Leiterinnen Frau Oerter und Frau Lucks wichtig, sich mit den Kids auch gut im Straßenverkehr zu bewegen. Der Verkehrssicherheitsberater Andreas Röcher übergab zur besseren Sichtbarkeit der Kinder einen Satz Kinderüberwürfe von der Polizei NRW. Diese wurden im Training sofort mit einbezogen. Damit ist schon mal ein wichtiger Schritt in puncto Sicherheit für die schwächsten Verkehrsteilnehmer getan. Jetzt gilt es, auch die übrigen Verkehrsteilnehmer im Umfeld dieses Kindergartens, aber natürlich auch von allen anderen Kindergärten und Schulen zu sensibilisieren, im Umfeld besonders vorsichtig zu fahren. Daher führt die Polizei gerade in diesen Bereichen verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durch.

