POL-RE: Waltrop: Rollerfahrer kollidiert mit Autofahrer

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagmorgen (5.30 h) verletzte sich ein Rollerfahrer aus Lünen bei einem Unfall auf der Recklinghäuser Straße. Ein 59-jähriger Autofahrer aus Datteln bog von der Löringhofstraße nach links auf die Recklinghäuser Straße ab und kollidierte dabei mit einem 60-jährigen Rollerfahrer aus Lünen, der auf der Recklinghäuser Straße in Richtung Hebewerk unterwegs war. Der Rollerfahrer stürzte und verletzte sich. Rettungskräfte transportierten ihn in ein Krankenhaus. Es entstand leichter Sachschaden (ca. 900 Euro).

