POL-RE: Dorsten: Seniorin bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochvormittag, gegen 11:15 Uhr, fuhr eine 86-jährige Autofahrerin aus Bottrop aus bislang ungeklärter Ursache gegen eine Schranke eines Parkhauses am Westwall. Anschließend fuhr sie nach rechts und kollidierte hier mit einem Rolltor. Die Frau verletzte sich bei dem Unfall schwer. Ein Rettungswagen fuhr sie in ein Krankenhaus. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand etwa 10.000 Euro Sachschaden.

