Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Einbruch

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochvormittag, gegen 10:00 Uhr, stieg ein unbekannter Täter durch ein offenes Fenster in das Schlafzimmer einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus Im Stadtsfeld ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Hinweise auf den Täter liegen bislang nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

