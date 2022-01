Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Roter Kleinwagen nach Unfallflucht gesucht

Recklinghausen (ots)

Auf dem Nordring hat es am Dienstagnachmittag eine Unfallflucht gegeben. Dabei wurde ein grauer Opel Corsa u.a. am linken Außenspiegel und der Heckleuchte beschädigt. Ein Zeuge hatte gegen 15.40 Uhr ein "Unfallgeräusch" gehört und gesehen, wie ein roter Kleinwagen davonfuhr. Dabei handelte es sich vermutlich um das Verursacherfahrzeug. Es soll ein Nissan Micra gewesen sein. Nach dem Fahrer oder der Fahrerin wird gesucht. Der Schaden am Corsa wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

